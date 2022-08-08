Как бы чего не вышло: россияне начали скупать противоударные смартфоны

По данным ритейлера, в июне продажи противоударных устройств выросли на 24% в штуках по сравнению с маем. В целом, за первые два месяца лета продажи защищённых смартфонов увеличились в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты «Ситилинка» объясняют это отчасти сезонностью. По их данным, в летний период продажи защищённых смартфонов вырастают в среднем на 15%. Кроме того, сейчас потребители стали всё чаще выбирать смартфоны на длительный срок. Защищённые устройства надёжнее, меньше подвержены механическим повреждениям.