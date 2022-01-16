Телефоны
Сегодня в 12:54
1 мин.

Как дела с ремонтопригодностью у новейшего флагманского смартфона Sony Xperia 5 III

Рассказал эксперт на YouTube-канале PBKreviews
На канале PBKreviews разобрали смартфон Sony Xperia 5 III и оценили, насколько легко будет заменить его запчасти на новые в случае поломки.
Как дела с ремонтопригодностью у новейшего флагманского смартфона Sony Xperia 5 III

Специалист сервисного центра в выпуске на канале Sony Xperia 5 III полностью разобрал и собрал телефон Sony Xperia 5 III. При этом он наглядно показывал все «внутренности» аппарата и называл все детали устройства, включая модули камеры, датчик освещённости и другие элементы.

Для замены дисплея, по словам ведущего, владельцу необходимо снять заднюю панель, блок динамика, отсоединить кабели на плате, а также вибромотор. После этого необходимо нагреть и поменять уже сам экран.

Как дела с ремонтопригодностью у новейшего флагманского смартфона Sony Xperia 5 III

Несмотря на то что у смартфона есть язычки для более лёгкого отсоединения аккумулятора, они довольно легко рвутся. Поэтому, по мнению эксперта, они довольно бесполезны.

Получил Sony Xperia 5 III за ремонтопригодность 5 баллов из 10 возможных. Связано это в том числе с тем, что здесь сложно заменить устройство для чтения SIM-карты и карты памяти: оно расположено между двумя платами, и эти платы можно очень легко повредить при попытке замены устройства.

Источник: PBKreviews
Новости партнеров
Новости партнеров