Как дела с ремонтопригодностью у новейшего флагманского смартфона Sony Xperia 5 III

Специалист сервисного центра в выпуске на канале Sony Xperia 5 III полностью разобрал и собрал телефон Sony Xperia 5 III. При этом он наглядно показывал все «внутренности» аппарата и называл все детали устройства, включая модули камеры, датчик освещённости и другие элементы.

Для замены дисплея, по словам ведущего, владельцу необходимо снять заднюю панель, блок динамика, отсоединить кабели на плате, а также вибромотор. После этого необходимо нагреть и поменять уже сам экран.