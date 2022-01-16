Как дела с ремонтопригодностью у новейшего флагманского смартфона Sony Xperia 5 III

Как дела с ремонтопригодностью у новейшего флагманского смартфона Sony Xperia 5 IIIРассказал эксперт на YouTube-канале PBKreviews
Специалист сервисного центра в выпуске на канале Sony Xperia 5 III полностью разобрал и собрал телефон Sony Xperia 5 III. При этом он наглядно показывал все «внутренности» аппарата и называл все детали устройства, включая модули камеры, датчик освещённости и другие элементы.
Для замены дисплея, по словам ведущего, владельцу необходимо снять заднюю панель, блок динамика, отсоединить кабели на плате, а также вибромотор. После этого необходимо нагреть и поменять уже сам экран.
Несмотря на то что у смартфона есть язычки для более лёгкого отсоединения аккумулятора, они довольно легко рвутся. Поэтому, по мнению эксперта, они довольно бесполезны.
Получил Sony Xperia 5 III за ремонтопригодность 5 баллов из 10 возможных. Связано это в том числе с тем, что здесь сложно заменить устройство для чтения SIM-карты и карты памяти: оно расположено между двумя платами, и эти платы можно очень легко повредить при попытке замены устройства.