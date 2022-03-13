Как добавить 5G к смартфону без его поддержки? Huawei нашла решение

Как пишет китайский источник, чехол будет подключаться к телефону напрямую через порт USB-C. Как именно он будет работать, неясно. Но утверждается, что ничего сложного тут нет. При этом уровень приёма сигнала 5G с таким чехлом будет, ожидаемо, ниже.

Пока нет информации о том, когда появится в продаже такой чехол-модем. Сколько он будет стоить, тоже неизвестно.

В 2019 году Motorola представила смартфон среднего уровня Moto Z4. Он мог работать в сетях связи пятого поколения только с отдельным модулем 5G Moto.