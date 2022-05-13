Как именно хакеры атакуют ваши смартфоны

По данным сервиса App Annie за 2021 год, россиянин в среднем проводит в мобильных приложениях по 4,3 часа в день. Поэтому безопасность смартфонов должна стать важной частью жизни.

Первый метод взлома мобильных устройств — кросс-девайсная социальная инженерия. Мошенники просто обманывают пользователей: через фишинговые письма, sms-сообщения и push-уведомления. Эксперты по кибербезопасности говорят, что люди чаще нажимают на фишинговые сообщения именно на смартфонах.

Второй метод — создание поддельных приложений. Они выглядят и функционируют как настоящие, но содержат вредоносный код Он позволяет воровать данные.

Также хакеры применяют шпионские программы, если смартфон уже был скомпрометирован с помощью любой из вышеперечисленных тактик. Шпионское ПО собирает конфиденциальные даные: имена, пароли, платёжную информацию, SMS-сообщения и электронные письма.

Помимо этого, злоумышленники используют и сайты, загружающие вредоносный контент на устройства. Активны угрозы и через общедоступные сети Wi-Fi.