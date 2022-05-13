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Как именно хакеры атакуют ваши смартфоны

Перечислены популярные способы
Специалисты «Информзащиты» рассказали, какие угрозы для мобильных устройств наиболее распространены сейчас.
Как именно хакеры атакуют ваши смартфоны

По данным сервиса App Annie за 2021 год, россиянин в среднем проводит в мобильных приложениях по 4,3 часа в день. Поэтому безопасность смартфонов должна стать важной частью жизни.

Первый метод взлома мобильных устройств — кросс-девайсная социальная инженерия. Мошенники просто обманывают пользователей: через фишинговые письма, sms-сообщения и push-уведомления. Эксперты по кибербезопасности говорят, что люди чаще нажимают на фишинговые сообщения именно на смартфонах.

Второй метод — создание поддельных приложений. Они выглядят и функционируют как настоящие, но содержат вредоносный код Он позволяет воровать данные.

Также хакеры применяют шпионские программы, если смартфон уже был скомпрометирован с помощью любой из вышеперечисленных тактик. Шпионское ПО собирает конфиденциальные даные: имена, пароли, платёжную информацию, SMS-сообщения и электронные письма.

Помимо этого, злоумышленники используют и сайты, загружающие вредоносный контент на устройства. Активны угрозы и через общедоступные сети Wi-Fi.

Источник:Информзащита
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