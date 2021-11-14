Как именно смартфоны прослушивают пользователей

По словам эксперта, есть два сценария, при которых приложения записывают речь пользователей и отправляют её третьим лицам. Для прослушки нужно либо скачать приложение, либо это делается через системное ПО.

Скачанные приложения получают доступ к микрофону и могут работать в фоновом режиме. Должно насторожить то, что приложение, которому не нужен микрофон для выполнения функций, внезапно просит доступ к нему. Но иногда такая программа может попросить доступ к микрофону вполне «легально», если предполагает связанные с этим функции. «Тем не менее, именно благодаря этому многие компании-разработчики могут практически невидимо для пользователей собирать данные, чтобы монетизировать их через контекстную рекламу», — отметил эксперт.

Если же прослушка идёт через системное ПО, сбор данных, скорее всего, идёт официально. Как определить, что какое-то ПО прослушивает пользователя? Есть косвенные признаки: быстро разряжается аккумулятор, приложения потребляют большое количество трафика.