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12:48, 03 февраля 2023
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Как iPhone: Android-смартфоны «научатся» быть веб-камерами для компьютера

С Android 14

Ранее Apple разрешила использовать iPhone в качестве веб-камеры или микрофона. По словам инсайдера Mishaal Rahman, такая функция появится и в Android-устройствах.

Как iPhone: Android-смартфоны «научатся» быть веб-камерами для компьютера

Фото: Apple

Как отметил Mishaal, использование телефона в качестве веб-камеры стало очень популярным во время пандемии, но для этого обычно приходилось устанавливать стороннее приложение. Теперь же Google добавляет поддержку такой опции в саму операционную систему.

Подключить смартфон к компьютеру нужно будет через USB. После этого он начнёт функционировать как вебка благодаря встроенному сервису DeviceAsWebcam. Вероятно, опция станет доступна широко с выходом Android 14.

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