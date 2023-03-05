Как искусственный интеллект изменит смартфоны в ближайшие 5 лет

Как искусственный интеллект изменит смартфоны в ближайшие 5 летВсё станет только лучше
Искусственный интеллект (ИИ) меняет многие аспекты нашей жизни, и смартфоны не исключение. Портал Gizmochina рассмотрел три изменения, которые могут последовать за внедрением ИИ в смартфонной индустрии в ближайшие пять лет.
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1. Срок службы батареи увеличится.
Алгоритмы искусственного интеллекта могут изменить способ управления зарядкой смартфона. Они могут помочь продлить срок службы батареи, оптимизируя настройки в зависимости от поведения пользователя и снижая энергопотребление за счёт интеллектуального управления фоновыми процессами.
2. Голосовые помощники станут умнее.
Обработка естественного языка и генерация текстов — то направление ИИ, которое сейчас у всех на слуху. Такие модели, как те, что лежат в основе ChatGPT, могут сделать работу с голосовым помощником эффективнее и реалистичнее.
3. Камера смартфона улучшится.
Алгоритмы обработки изображений на основе ИИ могут «подтянуть» фото до хорошего уровня даже со слабой аппаратной частью.