Как искусственный интеллект изменит смартфоны в ближайшие 5 лет

1. Срок службы батареи увеличится.

Алгоритмы искусственного интеллекта могут изменить способ управления зарядкой смартфона. Они могут помочь продлить срок службы батареи, оптимизируя настройки в зависимости от поведения пользователя и снижая энергопотребление за счёт интеллектуального управления фоновыми процессами.

2. Голосовые помощники станут умнее.

Обработка естественного языка и генерация текстов — то направление ИИ, которое сейчас у всех на слуху. Такие модели, как те, что лежат в основе ChatGPT, могут сделать работу с голосовым помощником эффективнее и реалистичнее.

3. Камера смартфона улучшится.

Алгоритмы обработки изображений на основе ИИ могут «подтянуть» фото до хорошего уровня даже со слабой аппаратной частью.