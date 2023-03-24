Как использование смартфонов родителями влияет на их детей

Эмоциональный интеллект — это набор навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Известно, что персоны с более высокоразвитым эмоциональным интеллектом, как правило, имеют более удовлетворительные личные отношения и больший успех в работе.

В исследовании участвовали 400 родителей детей в возрасте от 5 до 12 лет. Они сообщали о том, сколько времени они проводят за цифровыми устройствами в присутствии своих детей. Учёные пояснили, что когда родитель использует смартфон, у него «неподвижное лицо», что часто интерпретируется как отстранённость или апатия. Это может повлиять на развитие эмоциональных навыков ребёнка.