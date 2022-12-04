Как избавиться от "тормозов" на вашем смартфоне

Как избавиться от "тормозов" на вашем смартфонеЕсли он уже старый
Пользователи смартфонов, использующие устройства в течение длительного времени, часто замечают, что их устройство замедляется – это нормально. О способе ускорить работу смартфона рассказал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству "Прайм".
По словам Кускова, для начала стоит "очистить мусор", хранящийся в памяти устройства. Если вкратце, то нужно удалить ненужные программы и материалы, чтобы приложения открывались сразу.
Особое внимание следует уделить виджетам, которые находятся на главном экране, поскольку они занимают большой объем памяти. Кроме того, можно создать список установленных приложений и отметить те, которые используются регулярно. Кроме того, Кусков посоветовал отключить функцию автоматического обновления приложений.
Что, кстати, логично, но опасно. Потому что обновления порой бывают не очень полезными, но емкими. Однако не стоит забывать, что обновления также могут закрывать “дыры” в безопасности вашего устройства.