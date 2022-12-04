Как избавиться от "тормозов" на вашем смартфоне

По словам Кускова, для начала стоит "очистить мусор", хранящийся в памяти устройства. Если вкратце, то нужно удалить ненужные программы и материалы, чтобы приложения открывались сразу.

Особое внимание следует уделить виджетам, которые находятся на главном экране, поскольку они занимают большой объем памяти. Кроме того, можно создать список установленных приложений и отметить те, которые используются регулярно. Кроме того, Кусков посоветовал отключить функцию автоматического обновления приложений.

Что, кстати, логично, но опасно. Потому что обновления порой бывают не очень полезными, но емкими. Однако не стоит забывать, что обновления также могут закрывать “дыры” в безопасности вашего устройства.