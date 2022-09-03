Как избежать установки поддельных деталей на iPhone при ремонте

«Для того, чтобы проверить детали, попросите у сотрудников сервисных центров документы на комплектующие. Определить качественный товар самостоятельно не получится, это может сделать только специалист», — заявил Самойленко.

Он посоветовал не сдавать смартфон на ремонт, если сервис не готов предоставить гарантию на ремонтные работы. «Насколько качественная деталь, станет понятно после использования гаджета, поэтому сохраняйте гарантийный чек на работу», — предупредил эксперт.