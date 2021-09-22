Как изменялись айфоны от первой до 13-й модели

iPhone 1 на базе iOS 1.0, напомнил автор, вышел в 2007 году. Приложения на нём были установлены заранее, а официального онлайн-магазина ещё не существовало. Также у него был 3,5-дюймовый экран, поддержка сотовой сети, Wi-Fi, Bluetooth, EDR, USB 2.0. Цена продукта составляла 499 долларов (около 36,3 тысяч рублей).

Затем появился сразу iPhone 3. У него повысилась производительность, автономность, появилась поддержка 3G и магазин App Store. Также изменился материал задней панели - она стала алюминиевой.

iPhone 3GS начал продаваться в 2009-м. У него появился новый процессор Samsung, стало больше разрешение камеры (до 3,1 МП), добавилась поддержка UMTS/HSDPA и A-GPS. Стоимость модели составила 599 долларов (примерно 43,6 тысяч рублей).

В 2010 году вышел iPhone 4. Представители Apple изменили в нём процессор на собственный - Apple A4. Также улучшилась камера (до 5 МП) и добавилась к основной фронтальная, увеличилось разрешение экрана (960 × 640). Стали поддерживаться UMTS/HSDPA/HSUPA 7.2, CDMA/EV-DO Rev. A, Wi-Fi 802.11b/g/n.

iPhone 4s (2011 год выпуска) от предыдущего отличался несильно. Только процессором (Apple А5), разрешением основной камеры (8 МП) и наличием виртуальной помощницы Siri. Начиная с этой модели стали производить несколько вариантов айфонов: отличались они объёмом памяти. Цена на линейку варьировалась от 649 до 849 долларов (от примерно 47,2 до около 62 тысяч рублей).

Конец 2012 года ознаменовался выходом iPhone 5. Он стал больше по габаритам, у него обновился процессор (до Apple A6), дисплей (до 4-х дюймов), оперативная память (до 1 ГБ), появились LTE, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.0, USB 3.0. При этом сама модель стала легче. iPhone 5s же получил дактилоскопический датчик и новый процессор A7/М7.