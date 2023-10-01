Как извлечь титан из корпуса iPhone 15 Pro Max

Известно, что алюминий плавится при температуре около 815 градусов Цельсия, а титан - при 1650 градусах Цельсия. Поэтому для их разделения эксперты просто нагрели корпус iPhone 15 Pro Max в печи до 815 градусов. Всё, что останется после этого, должно быть сделано из титана.