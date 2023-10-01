Как извлечь титан из корпуса iPhone 15 Pro Max

17:01, 01 октября 2023
1 мин.
Как извлечь титан из корпуса iPhone 15 Pro MaxСколько конкретно титана и алюминия в Айфоне?
Эксперты YouTube-канала JerryRigEverything решили провести эксперимент и узнать, сколько именно алюминия и титана содержит корпус iPhone 15 Pro Max.
Известно, что алюминий плавится при температуре около 815 градусов Цельсия, а титан - при 1650 градусах Цельсия. Поэтому для их разделения эксперты просто нагрели корпус iPhone 15 Pro Max в печи до 815 градусов. Всё, что останется после этого, должно быть сделано из титана.
Лабораторные тесты также подтвердили, что корпус iPhone 15 Pro Max сделан из титана 5-го класса. Он представляет собой смесь тинана, алюминия и вадия. Кроме того, внутренняя рама смартфона действительно состоит из 100% переработанного алюминия.
Источник:JerryRigEverything
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: