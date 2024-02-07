Как конкретно смартфоны и компьютеры вредят вашему здоровью

94% проверенных смартфонов имеют «избыточную бактериальную обсемененность», по данным Роспотребнадзора. Стафилококки с дисплея (которые там бывают, да) могут попасть в организм через глаза или нос, вызывая различные инфекции. Для защиты необходимо регулярно обрабатывать смартфон и чехол антисептиком на основе спирта.

Есть также и влияние «синего цвета»: экраны устройств излучают синий цвет, который подавляет выработку мелатонина — «гормона сна». Для защиты рекомендуется включать фильтр синего цвета в настройках гаджета, отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.