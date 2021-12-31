Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung Galaxy

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Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung GalaxyНебольшая инструкция
Издание Sammobile дало несколько советов тем, кто хочет красиво заснять на свой смартфон Samsung Galaxy сегодняшние фейерверки.
Во-первых, следует использовать Pro-режим камеры. На улице можно сделать несколько крутых снимков с длинной выдержкой. Уменьшая скорость затвора, можно размывать движущиеся объекты для создания уникальных фотографий.
Sammobile
Авторы даже дали полную инструкцию, как делать такие снимки. Она применима ко всем смартфонам с режимом Pro, а он есть у большинства среднебюджетных и флагманских моделей, которые вышли в последние год-два.
- Нужно установить телефон на штатив, открыть приложение камеры и перейти в режим Pro.
- Установить ISO на максимум.
- Установить фокус на нужный объект, удерживая на его изображении на экране палец.
- Вернуть ISO к минимуму (обычно это 50).
- Установить скорость затвора на 4-8 секунд.
- Установить таймер на 5 или 10 секунд, чтобы можно было безопасно нажать кнопку спуска затвора, не допуская размытия или дрожания.
Тут может пригодиться стилус, который позволит не снимать перчатки в мороз.
Во-вторых, следует использовать приложения для редактирования снимков, например Adobe Lightroom, чтобы «довести снимок до ума».
Sammobile
Источник: Sammobile