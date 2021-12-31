Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung Galaxy

Авторы даже дали полную инструкцию, как делать такие снимки. Она применима ко всем смартфонам с режимом Pro, а он есть у большинства среднебюджетных и флагманских моделей, которые вышли в последние год-два.

Нужно установить телефон на штатив, открыть приложение камеры и перейти в режим Pro.

Установить ISO на максимум.

Установить фокус на нужный объект, удерживая на его изображении на экране палец.

Вернуть ISO к минимуму (обычно это 50).

Установить скорость затвора на 4-8 секунд.

Установить таймер на 5 или 10 секунд, чтобы можно было безопасно нажать кнопку спуска затвора, не допуская размытия или дрожания.

Тут может пригодиться стилус, который позволит не снимать перчатки в мороз.

Во-вторых, следует использовать приложения для редактирования снимков, например Adobe Lightroom, чтобы «довести снимок до ума».