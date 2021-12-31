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Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung Galaxy

Небольшая инструкция
Издание Sammobile дало несколько советов тем, кто хочет красиво заснять на свой смартфон Samsung Galaxy сегодняшние фейерверки.
Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung Galaxy

Во-первых, следует использовать Pro-режим камеры. На улице можно сделать несколько крутых снимков с длинной выдержкой. Уменьшая скорость затвора, можно размывать движущиеся объекты для создания уникальных фотографий.

Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung Galaxy

Sammobile

Авторы даже дали полную инструкцию, как делать такие снимки. Она применима ко всем смартфонам с режимом Pro, а он есть у большинства среднебюджетных и флагманских моделей, которые вышли в последние год-два.

  • Нужно установить телефон на штатив, открыть приложение камеры и перейти в режим Pro.
  • Установить ISO на максимум.
  • Установить фокус на нужный объект, удерживая на его изображении на экране палец.
  • Вернуть ISO к минимуму (обычно это 50).
  • Установить скорость затвора на 4-8 секунд.
  • Установить таймер на 5 или 10 секунд, чтобы можно было безопасно нажать кнопку спуска затвора, не допуская размытия или дрожания.

Тут может пригодиться стилус, который позволит не снимать перчатки в мороз.

Во-вторых, следует использовать приложения для редактирования снимков, например Adobe Lightroom, чтобы «довести снимок до ума».

Как красиво снять новогодние фейерверки на смартфон Samsung Galaxy

Sammobile

Источник: Sammobile
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