Как мог бы выглядеть смартфон-раскладушка iPhone

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Как мог бы выглядеть смартфон-раскладушка iPhoneВозможно, такой выйдет в 2023 году
В сети опубликовали концепт iPhone Air — смартфона-раскладушки производства Apple.
Конечно, это не официальные рендеры. Изображения создал дизайнер Антония ДеРоса (Antonia DeRosa). iPhone Air — это устройство в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3. Какие-то вещи в его дизайне были позаимствованы от iPhone 13.
iPhone Air представляет собой раскладушку с тройной камерой сзади. Кроме того, она имеет дополнительный дисплей, который отображает информацию, когда основной экран закрыт.
В дисплее есть вырез для компонентов камеры и Face ID. Концепция iPhone Air предполагает, что устройство будет работать на чипе M1, как MacBook Air.
Согласно ранним слухам, Apple может выпустить складной iPhone в 2023 году.
Источник: Wccftech