Как мог бы выглядеть смартфон-раскладушка iPhone

Конечно, это не официальные рендеры. Изображения создал дизайнер Антония ДеРоса (Antonia DeRosa). iPhone Air — это устройство в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3. Какие-то вещи в его дизайне были позаимствованы от iPhone 13.

iPhone Air представляет собой раскладушку с тройной камерой сзади. Кроме того, она имеет дополнительный дисплей, который отображает информацию, когда основной экран закрыт.