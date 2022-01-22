Как мошенники будут обманывать владельцев смартфонов в 2022 году

Аналитики сообщили, что в прошлом году наблюдался рост количества новых атак на смартфоны и мобильные устройства. В 2022 году для россиян наиболее актуальной будет угроза онлайн-мошенничества. 56% из такого вида преступлений составляет скам — в этом случае люди добровольно делают платежи в пользу преступников. Ещё 17% приходится на фишинг. Эксперты отметили, что пользователи смартфонов не так внимательны к тому, что написано в адресной строке, и чаще не замечают подмену доменного имени.

Специалисты считают, что количество атак на мобильные устройства в 2022 году будет расти. Поэтому следует обратить внимание на такие аспекты: социальная инженерия, публичные Wi-Fi-сети, вредоносный код, слабые пароли, утеря или кража телефонов. Следует быть внимательными, не скачивать сторонние непроверенные приложения, своевременно менять пароли, пользоваться дополнительной защитой, не переходить по непроверенным ссылкам.