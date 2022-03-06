Как может выглядеть будущий флагман Samsung S23: ранние изображения

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Как может выглядеть будущий флагман Samsung S23: ранние изображенияРендеры сделал инсайдер
Инсайдер Ice Universe поделился рендерами возможного будущего Samsung Galaxy S23. По слухам, этот смартфон получит экран без вырезов под фронтальную камеру.
Это будет не первый телефон Samsung с такой особенность. Galaxy Z Fold 3, выпущенный в прошлом году, поставлялся с датчиком камеры под дисплеем, но он оказался крайне слабым. Однако компания могла не переставать работать над подэкранной камерой. Если таковая будет в Galaxy S23, то можно ожидать не такое уж плохое качество.
Первым смартфоном с камерой под экраном был ZTE Axon 20 5G, выпущенный ещё в сентябре 2020 года. Качество съёмки в нём тоже оказалось посредственным. Технология пока сырая, по этой причине вряд ли она в ближайшее время придёт в айфоны.
Источник: Phonearena