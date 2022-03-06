Как может выглядеть будущий флагман Samsung S23: ранние изображения

Это будет не первый телефон Samsung с такой особенность. Galaxy Z Fold 3, выпущенный в прошлом году, поставлялся с датчиком камеры под дисплеем, но он оказался крайне слабым. Однако компания могла не переставать работать над подэкранной камерой. Если таковая будет в Galaxy S23, то можно ожидать не такое уж плохое качество.