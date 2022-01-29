Как может выглядеть новый смартфон Xiaomi Redmi K50

В сети опубликовали рендеры

Уже в следующем месяце нас ждёт премьера серии смартфонов Redmi K50. Пока мы точно не знаем, как будут выглядеть устройства. В сети же появился рендер, на котором якобы изображён Redmi K50.