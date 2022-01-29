Как может выглядеть новый смартфон Xiaomi Redmi K50

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Как может выглядеть новый смартфон Xiaomi Redmi K50В сети опубликовали рендеры
Уже в следующем месяце нас ждёт премьера серии смартфонов Redmi K50. Пока мы точно не знаем, как будут выглядеть устройства. В сети же появился рендер, на котором якобы изображён Redmi K50.
Смартфон имеет довольно стандартную заднюю панель. У него есть дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием для фронтальной камеры. А вот на задней панели расположен необычный круглый блок основной камеры.
Журналисты также обратили внимание на плоские грани и круглые кнопки регулировки громкости, что напоминает об iPhone 4. Это неофициальный рендер, поэтому стоит отнестись к нему со скепсисом.
По слухам, презентация серии Redmi K50 состоится в феврале. Игровая модель Redmi K50 Gaming Edition должна получить топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1.
Источник: Gizchina