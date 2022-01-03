Как может выглядеть следующий флагманский смартфон Google

Патент обнаружило издание LetsGoDigital. Оно сделало рендеры устройства. В документации описывается новый тип подэкранной камеры. Конструкция предполагает наличие излучающего дисплея в паре с небольшой неизлучающей частью (аналог выреза под селфи-датчик). Она позволит свету проникать на сенсор камеры.

Для технологии такого типа, конечно, будет использоваться панель OLED. Саму камеру под дисплеем не должно быть видно. По сути, аналогичная технология используется в Samsung Galaxy Z Fold 3.