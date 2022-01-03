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Как может выглядеть следующий флагманский смартфон Google

Pixel 7
Ещё в мае 2021 года в интернете обнаружили патент Google на технологию подэкранной камеры. Теперь в сети появился ещё один похожий патент от компании. Журналисты предположили, что мы можем увидеть эту технологию в грядущем Google Pixel 7.
Как может выглядеть следующий флагманский смартфон Google

Патент обнаружило издание LetsGoDigital. Оно сделало рендеры устройства. В документации описывается новый тип подэкранной камеры. Конструкция предполагает наличие излучающего дисплея в паре с небольшой неизлучающей частью (аналог выреза под селфи-датчик). Она позволит свету проникать на сенсор камеры.

Для технологии такого типа, конечно, будет использоваться панель OLED. Саму камеру под дисплеем не должно быть видно. По сути, аналогичная технология используется в Samsung Galaxy Z Fold 3.

Как может выглядеть следующий флагманский смартфон Google

Будет ли эта технология реализована в Google Pixel 7, покажет время.

Источник: Gizmochina
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