Как найти и удалить шпионское ПО с телефона, рассказали эксперты

Опубликовано 02 декабря 2024, 14:151 мин.
Как найти и удалить шпионское ПО с телефона, рассказали экспертыКак удалить шпионское ПО с телефона и защитить свою конфиденциальность
Шпионские программы могут заразить ваш телефон точно так же, как и компьютеры. Они могут красть данные, отслеживать местоположение и даже подслушивать разговоры. Вот как обнаружить шпионское ПО и удалить его с вашего устройства.
Признаками наличия шпионского ПО являются необычный расход заряда батареи, повышенное потребление данных, случайные сбои или странное поведение приложений. Если вы заметили несколько признаков, пора принимать меры.
Во-первых, попробуйте использовать антивирусные приложения для проверки и удаления шпионских программ. Если это не помогло, проверьте наличие подозрительных приложений и удалите все, которые вы не узнали.
Если все остальное не помогает, может потребоваться сброс настроек до заводских. Перед сбросом обязательно сделайте резервную копию важных данных.
Чтобы защитить свой телефон от будущих заражений, загружайте приложения только из официальных магазинов, не переходите по подозрительным ссылкам и следите за обновлением ПО.