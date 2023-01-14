Как найти скрытую камеру в квартире с помощью смартфона

Если камера «хочет» поймать движение или сделать фотографии в слабо освещённых помещениях, она обычно использует инфракрасный (ИК) свет, который человеческий глаз не может обнаружить. Однако «увидеть» его может камера вашего смартфона.

Если вы хотите попробовать метод, вам следует сначала проверить, находит ли ваш смартфон ИК-сигналы с помощью, например, пульта дистанционного управления.

Включите камеру телефона и наведите её на пульт.

Включите пульт и найдите через камеру источник света, горящий постоянно или мигающий.

Опробуйте и заднюю, и фронтальную камеры.

Если всё удалось, можно медленно «просканировать» вашу комнату с помощью смартфона. Также стоит проверить, не подключено ли что-то лишнее к локальной сети.