Как найти смартфон без включенной геолокации

Вычислить человека можно легко через вышку сотовой связи, приводит пример Степанов. Для этого мобильным операторам всего лишь нужно измерить время, которое требуется сигналу, чтобы добраться от устройства до вышки и обратно.

Кроме того, телефон с включенным Wi-Fi автоматически подключается к ближайшим сетям, публичным в том числе. Провайдер интернета таким образом также может узнать ваше местоположение.

А устройство, на котором установлено вредоносное или шпионское ПО, можно найти даже при отключенной геолокации, потому что в смартфонах геолокация отключается не путем физического разрыва электрической цепи, а системно.