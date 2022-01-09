Как не «убить» аккумулятор смартфона раньше времени

По словам эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина, для сохранения жизни батарее смартфона, главное — не допускать её перегрева. Приводить к этому может сильная загруженность оперативной памяти и процессора. Эксперт посоветовал во время зарядки не использовать плотные чехлы и накрывать смартфон тканью или одеждой. Если аккумулятор перегрелся, нужно отключить его из сети (если он заряжается) и не использовать несколько минут.

Также опасно использовать «неродное» зарядное устройство, а именно блок питания. Что касается срока службы аккумуляторов, то в среднем они работают от одного года до трёх лет. Всё зависит от интенсивности использования устройства. Не стоит оставлять смартфоны заряжаться на ночь. Навредить батарее может и переохлаждение.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин посоветовал поддерживать заряд смартфона на уровне 30–85%.