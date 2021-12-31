Как не «убить» смартфон зимой

В смартфоны в основном ставят литий-ионные аккумуляторы. Однако химические реакции в них замедляются уже при нуле градусов. При отрицательных температурах батарея может терять до 20% ёмкости. Эксперты пояснили, что металлический корпус смартфона лучше проводит тепло и холод, а значит такое устройство быстрее охлаждается на улице. Усугубляют ситуацию трещины в корпусе.

Специалисты заявили, что подзаряжать смартфон на морозе от пауэрбанков не стоит. Кроме того, холодный аккумулятор нельзя сразу подключать к зарядке и в помещении. Лучше подождать пять-десять минут.

В целом, смартфон лучше носить во внутреннем кармане верхней одежды. Ещё можно использовать внешний подогрев аппарата миниатюрным нагревательным элементом. Пластину можно просто вставить в чехол, через отверстия внизу вывести кабель и воткнуть во внешний источник. Есть, кстати, и утеплённые чехлы. Но в помещении их лучше снимать.