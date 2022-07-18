Как нельзя чистить разъёмы смартфонов

В частности, авторы рассказали, чего нельзя делать при чистке динамиков iPhone. Не стоит использовать острые предметы, чтобы попытаться извлечь из отверстий мусор. Советы применять зубочистки, пинцет и даже скрепки следует обходить стороной. Также нельзя использовать медицинский спирт или любую другую жидкость.

Плохая идея также использовать баллоны со сжатым воздухом. Хотя они и полезны для очистки, например, клавиатуры ноутбуку, создаваемый ими напор слишком велик для более деликатной электроники. В конечном итоге можно лишь загнать грязь ещё глубже.

Сама Apple предлагает чистить динамики iPhone небольшой щёткой с мягкой щетиной. Нужно убедиться, что щетка чистая и сухая. Держать её следует под наклоном.