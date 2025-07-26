Телефоны
Опубликовано 26 июля 2025, 17:40
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Как оставаться на связи при отключении мобильного интернета: советы эксперта

Полезные советы
Доктор технических наук Елена Максимова рассказала, как не потерять связь, если мобильный интернет перестанет работать. Ее слова передает Russia Today.
Как оставаться на связи при отключении мобильного интернета: советы эксперта

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Первое, что стоит сделать — заранее сохранить важную информацию на телефон. Это могут быть офлайн-карты города, билеты на транспорт и мероприятия, брони отелей и маршруты поездок. Лучше всего — в формате PDF или даже на бумаге.

Максимова также советует заранее включить на смартфоне функцию «звонки по Wi-Fi». Это поможет совершать звонки через интернет, если мобильная связь будет недоступна, но Wi-Fi останется.

Номера такси и других полезных служб стоит записать отдельно — в блокнот или сохранить в заметках. При необходимости можно воспользоваться стационарным телефоном.

Для получения доставок и посылок сохраните или распечатайте QR-коды из приложений заранее — курьеры смогут их отсканировать без подключения к интернету.

Также специалист рекомендует подписаться на смс-оповещения от мобильного оператора — так вы будете получать важную информацию даже без интернета. А ещё полезно регулярно обновлять прошивку телефона.