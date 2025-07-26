Как оставаться на связи при отключении мобильного интернета: советы эксперта

Первое, что стоит сделать — заранее сохранить важную информацию на телефон. Это могут быть офлайн-карты города, билеты на транспорт и мероприятия, брони отелей и маршруты поездок. Лучше всего — в формате PDF или даже на бумаге.

Максимова также советует заранее включить на смартфоне функцию «звонки по Wi-Fi». Это поможет совершать звонки через интернет, если мобильная связь будет недоступна, но Wi-Fi останется.

Номера такси и других полезных служб стоит записать отдельно — в блокнот или сохранить в заметках. При необходимости можно воспользоваться стационарным телефоном.

Для получения доставок и посылок сохраните или распечатайте QR-коды из приложений заранее — курьеры смогут их отсканировать без подключения к интернету.

Также специалист рекомендует подписаться на смс-оповещения от мобильного оператора — так вы будете получать важную информацию даже без интернета. А ещё полезно регулярно обновлять прошивку телефона.