Как отличаются камеры флагманов Xiaomi 11T и 11T Pro

Ведущий канала Филипп Беликов протестировал в разных условиях камеры Xiaomi 11T и 11T Pro. Оценивались детализация, работа функции стабилизации, цветопередача и пр.

Что касается видео, то картинка получается во многих случаях схожей. Однако при съёмке на фронтальную камеру 11T Pro даёт изображение с голубоватым (холодным) оттенком, а 11T - с желтоватым (тёплым).

В 4К 30 к/с по динамическому диапазону и по детализации выигрывает 11T Pro. Стабилизация на обоих смартфонах работает примерно одинаково, то есть неплохо, хотя заметно, что камера при ходьбе дрожит.

В Full HD 30 к/с на широкоугольную камеру вечером более тёмное изображение получается на 11T. Стабилизация при съёмке на этот модуль у обоих аппаратов не очень хорошая. А по цветопередаче устройства различаются: на 11T красновато-розоватые оттенки заката, а на 11T Pro - оранжево-розоватые.

В Full HD 30 к/с на основной объектив в вечернее и ночное время стабилизация тоже работает плохо как на 11T, так и на 11T Pro. По балансу белого лучше оказывается 11T Pro, а на 11T изображение выходит желтоватое и к тому же более тёмное.

В целом эксперт отметил, что снимают видео устройства примерно одинаково, а вот функция стабилизации у них плохая в любых условиях.