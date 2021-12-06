Как отличаются камеры флагманов Xiaomi 11T и 11T Pro

Как отличаются камеры флагманов Xiaomi 11T и 11T ProВыяснил ведущий YouTube-канала «Честный блог»
Ведущий канала Филипп Беликов протестировал в разных условиях камеры Xiaomi 11T и 11T Pro. Оценивались детализация, работа функции стабилизации, цветопередача и пр.
Что касается видео, то картинка получается во многих случаях схожей. Однако при съёмке на фронтальную камеру 11T Pro даёт изображение с голубоватым (холодным) оттенком, а 11T - с желтоватым (тёплым).
В 4К 30 к/с по динамическому диапазону и по детализации выигрывает 11T Pro. Стабилизация на обоих смартфонах работает примерно одинаково, то есть неплохо, хотя заметно, что камера при ходьбе дрожит.
В Full HD 30 к/с на широкоугольную камеру вечером более тёмное изображение получается на 11T. Стабилизация при съёмке на этот модуль у обоих аппаратов не очень хорошая. А по цветопередаче устройства различаются: на 11T красновато-розоватые оттенки заката, а на 11T Pro - оранжево-розоватые.
В Full HD 30 к/с на основной объектив в вечернее и ночное время стабилизация тоже работает плохо как на 11T, так и на 11T Pro. По балансу белого лучше оказывается 11T Pro, а на 11T изображение выходит желтоватое и к тому же более тёмное.
В целом эксперт отметил, что снимают видео устройства примерно одинаково, а вот функция стабилизации у них плохая в любых условиях.
Разбор фотографий Фил начал с портретных снимков. На фото в кафе при искусственном освещении заметны небольшие различия в детализации (она лучше на 11T Pro) и цветопередаче. Если снимать человека спиной к солнцу (закату), то лучше выйдет снимок на 11T, однако задний фон в любом случае окажется засвечен.
Ночные фото архитектуры, если смотреть в целом, лучше выходят на 11T: засветы на этих снимках не такие сильные, да и в целом по цветам фотографии получаются интереснее. Правда, если обращать внимание на детали, то их больше на 11T Pro, хотя сами по себе снимки получаются темнее.
Панорамное фото более тёмным получается на 11T Pro, но при этом цвета на нём более реалистичные. Также при 10-кратном увеличении чуть больше деталей видно на фото с 11T Pro.
Дневные фото зданий на основную камеру получаются очень схожими, а вот при рассмотрении снимков, сделанных на широкоугольный объектив, видно, что более тёмное фото - у 11T Pro. Фотография машины на фоне заката, по мнению ведущего, лучше получилась на 11T за счёт более правильной цветопередачи.
Селфи-фото больше нравится Филу на 11T за счёт отсутствия некой «дымки». Хотя детализация лучше на фото с 11T Pro.
В целом эксперт заключил, что между фото и видео на 11T и 11T Pro значительной разницы нет. В каких-то случаях снимки лучше выходят на «обычную» версию, в каких-то - на Pro.