Как отличаются камеры самых дорогих смартфонов Honor и Huawei

В рамках обзора на YouTube-канале «Честный блог» ведущий Фил Беликов протестировал камеры флагманов Honor Magic 3 Pro+ и Huawei P50 Pro. Проверялись устройства в съёмке видео и фото. При этом эксперт подчеркнул, что обе модели в России, к сожалению, не продаются.

Сначала Фил перешёл к рассмотрению особенностей видеосъёмки. При записи видео с фронтальной камеры задний фон днём оказывается засвечен у Honor в отличие от Huawei. При этом Magic 3 Pro+ даёт более чёткую картинку. С точки зрения стабилизации в обоих случаях всё примерно одинаково.

Основная камера в плане съёмки видео лучше у Huawei, поскольку яркие объекты днём (например, солнце) засвечиваются на нём меньше. Кроме того, цветопередача у аппаратов немного разная: на Honor снег выглядит синеватым, а на Huawei - белым. При увеличении картинки и переходе на телевик начинает плохо работать стабилизация на P50 Pro.

Ночью при съёмке в 4К 60 к/с Huawei выдаёт желтоватое изображение, в то время как Honor - белое. Стабилизация в этом случае очень хорошо работает на обоих смартфонах. А вот засветов чуть больше на модели Magic 3 Pro+.

Далее ведущий оценил фото, сделанные на Huawei и Honor. При съёмке архитектуры ночью Huawei часто выдаёт более тёплую картинку по сравнению с Magic 3 Pro+, но оказывается лучше в плане детализации. Это заметно на снимках и с основной камеры, и с широкоугольной. Однако на Honor нередко видны довольно сильные засветы. При оптическом увеличении более чёткое изображение получается на Huawei P50 Pro. В данных условиях в целом лидирует именно Huawei.