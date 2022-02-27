Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFCЧто будет полезно в связи с последними событиями
Ну, для начала стоит отметить, что скачивать отдельное приложение для этого не нужно, вы все можете сделать напрямую из приложения “СберБанк Онлайн”.
Для начала открываем приложение и в поиске сверху пишем "SberPay". Выбираем, соответственно, "Подключить SberPay".
Учитывая с какой целью мы здесь с вами собрались, соответственно подключенных карт у нас еще нет, поэтому нажимаем "Добавить карту" и выбираем нужную вам.
Если у вас уже стоит другое приложение для оплаты через NFC смартфона, то скорее всего появится вот такая плашка, это лишь замена стандартного приложения для оплаты, то есть которое будет использоваться по умолчанию. Вы всегда сможете оплатить другими приложениями, просто зайдя в них, поэтому смело выбираем "Заменить".
Готово! Вы прекрасны!
Ярлык можно не добавлять - он для проверки счёта на карте перед оплатой. Если на прошлом шаге вы выбрали SberPay основным приложением для оплаты, то в "Создать ярлык" можно не заходить.
Чтобы убедиться, что у вас выбран именно SberPay, нужно в настройках смартфона в поисковой строке написать "NFC", а потом выбрать "Бесконтактные платежи" или "Способы оплаты", где вы сможете убедиться, что всё правильно выставлено.