Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Если у вас уже стоит другое приложение для оплаты через NFC смартфона, то скорее всего появится вот такая плашка, это лишь замена стандартного приложения для оплаты, то есть которое будет использоваться по умолчанию. Вы всегда сможете оплатить другими приложениями, просто зайдя в них, поэтому смело выбираем "Заменить".