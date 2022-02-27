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Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Что будет полезно в связи с последними событиями
Учитывая последние события, стоит быть готовым к тому, что возможность использовать Google Play в России скоро пропадет, поэтому предлагаем ознакомиться с небольшим гайдом, благодаря которому вы не потеряете возможность использовать NFC-модуль вашего смартфона для оплаты товаров и услуг.
Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Ну, для начала стоит отметить, что скачивать отдельное приложение для этого не нужно, вы все можете сделать напрямую из приложения “СберБанк Онлайн”.

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Для начала открываем приложение и в поиске сверху пишем "SberPay". Выбираем, соответственно, "Подключить SberPay".

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Учитывая с какой целью мы здесь с вами собрались, соответственно подключенных карт у нас еще нет, поэтому нажимаем "Добавить карту" и выбираем нужную вам.

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC
Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC
Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Если у вас уже стоит другое приложение для оплаты через NFC смартфона, то скорее всего появится вот такая плашка, это лишь замена стандартного приложения для оплаты, то есть которое будет использоваться по умолчанию. Вы всегда сможете оплатить другими приложениями, просто зайдя в них, поэтому смело выбираем "Заменить".

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Готово! Вы прекрасны!

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Ярлык можно не добавлять - он для проверки счёта на карте перед оплатой. Если на прошлом шаге вы выбрали SberPay основным приложением для оплаты, то в "Создать ярлык" можно не заходить.

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC

Чтобы убедиться, что у вас выбран именно SberPay, нужно в настройках смартфона в поисковой строке написать "NFC", а потом выбрать "Бесконтактные платежи" или "Способы оплаты", где вы сможете убедиться, что всё правильно выставлено.

Как переключить смартфон с Google Pay на SberPay, чтобы не потерять оплату по NFC
Источник: Сбер
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