Как первый iPhone изменил жизнь сотрудников Apple

В первую очередь iPhone изменил корпоративную культуру самой Apple. Сотрудники больше не могли отложить смартфоны во время совещаний. Они смогли быть всегда на связи, обмениваться сообщениями и проверять информацию. Впрочем, сотрудники тогда ещё не представляли, как айфон примут за пределами компании.

Что касается App Store, то к моменту запуска менеджеры ожидали, что у них будет 50 приложений на старте, что считалось бы отличным результатом. Мало того, что число превзошло ожидания Apple, к апрелю 2009 года на одобрение отправлялось 25 000 приложений в неделю.

Также один из менеджеров рассказал забавную историю. Его 5-летняя дочь очень увлеклась игрой под названием «Деревня смурфиков». Она играла в неё неделями. Однажды мужчина получил счёт по кредитной карте, который показал, что он заплатил более 450 долларов компании Apple, своему собственному работодателю. Оказалось, что деньги в игре потратила его дочь. Это, в сочетании с жалобами клиентов подтолкнуло команду к созданию «Правила Майли», которое требовало дополнительной проверки приложений для детей.