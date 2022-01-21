Как побороть зависимость от смартфона и соцсетей

Если вы испытываете без смартфона тревогу и нервничаете, это может быть признаком зависимости, утверждает специалист. Он советует прежде чем взять в руки смартфон или зайти в соцсеть, спросить себя: «Зачем я делаю это именно сейчас?». Это позволит понять, зачем нужен гаджет. Нурдаев отметил, что следует честно отрефлексировать причины, почему вы используете электронные устройства, понаблюдать за собой.

Первый совет, который дал психотерапевт: не начинать день с социальных сетей и не заканчивать его ими. Если пока не получается отказаться от просмотра лент соцсетей, можно хотя бы подписаться на те странички, которые вас радуют, и отписаться от людей, которые раздражают или расстраивают. Также рекомендуется отключить уведомления в соцсетях по максимуму, а также выделить себе часы или даже дни совсем без смартфона.