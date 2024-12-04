Министр инвестиций Индонезии Розан Роеслани потребовал от Apple инвестиций в размере 1 миллиарда долларов, чтобы отменить запрет. Министр заявил, что любая компания, получающая прибыль от продаж в Индонезии, должна вносить вклад в местную экономику, создавать рабочие места и интегрировать Индонезию в свою цепочку поставок. Он подчеркнул, что такие инвестиции побуждают поставщиков следовать их примеру.

Ранее Apple предлагала инвестировать 100 миллионов долларов в производство аксессуаров и комплектующих в Индонезии, но это предложение было отклонено. Правительство посчитало его недостаточным для соблюдения стандартов справедливости.