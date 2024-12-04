Опубликовано 04 декабря 2024, 20:041 мин.
Как поднять экономику? Спросите Индонезию — она потребовала от Apple $1 млрдСпасибо, что не «счётчик»
Индонезия потребовала у Apple $1 млрд, чтобы в стране вновь продавали iPhone 16. Серия iPhone 16 запрещена для продажи в Индонезии из-за несоблюдения местных правил инвестирования. Правительство Индонезии требует, чтобы продукция, продаваемая в стране, включала не менее 40% компонентов местного производства, Apple не может выполнить этот стандарт, не имея производственных мощностей в регионе.
Министр инвестиций Индонезии Розан Роеслани потребовал от Apple инвестиций в размере 1 миллиарда долларов, чтобы отменить запрет. Министр заявил, что любая компания, получающая прибыль от продаж в Индонезии, должна вносить вклад в местную экономику, создавать рабочие места и интегрировать Индонезию в свою цепочку поставок. Он подчеркнул, что такие инвестиции побуждают поставщиков следовать их примеру.
Ранее Apple предлагала инвестировать 100 миллионов долларов в производство аксессуаров и комплектующих в Индонезии, но это предложение было отклонено. Правительство посчитало его недостаточным для соблюдения стандартов справедливости.