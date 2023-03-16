Как подписать документы на iPhone или iPad, не скачивая ничего лишнего

Как подписать документы на iPhone или iPad, не скачивая ничего лишнегоРассказывает Apple
Оказывается, в iOS есть встроенная функция для создания подписей на документы. Так что вам не придется скачивать сторонние приложения и “захламлять” память своего устройства. Скажем больше, Apple даже сделала официальный гайд, чтобы ни у кого не было вопросов.
Фото: Apple
С помощью этой функции вы сможете быстро создать и сохранить подпись (чтобы не приходилось делать это каждый раз). Вы также можете найти ту же функцию на macOS, где также можно выбрать между созданием подписи с помощью тачпада, сканированием подписи камерой с реальной бумаги или использованием iPhone или iPad для ввода.
Откройте PDF или другой документ на iPhone или iPad.
Нажмите на обведенный значок маркера (обычно в правом нижнем или правом верхнем углу).
Теперь нажмите на значок + и выберите “Подпись”
Да, все так просто.