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13:30, 16 марта 2023
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Как подписать документы на iPhone или iPad, не скачивая ничего лишнего

Рассказывает Apple

Оказывается, в iOS есть встроенная функция для создания подписей на документы. Так что вам не придется скачивать сторонние приложения и “захламлять” память своего устройства. Скажем больше, Apple даже сделала официальный гайд, чтобы ни у кого не было вопросов.

Как подписать документы на iPhone или iPad, не скачивая ничего лишнего

Фото: Apple

С помощью этой функции вы сможете быстро создать и сохранить подпись (чтобы не приходилось делать это каждый раз). Вы также можете найти ту же функцию на macOS, где также можно выбрать между созданием подписи с помощью тачпада, сканированием подписи камерой с реальной бумаги или использованием iPhone или iPad для ввода.

  • Откройте PDF или другой документ на iPhone или iPad.

  • Нажмите на обведенный значок маркера (обычно в правом нижнем или правом верхнем углу).

  • Теперь нажмите на значок + и выберите “Подпись”

Да, все так просто.

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