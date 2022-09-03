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Как “получить” челку iPhone 14 еще до его анонса

К сожалению, это единственный способ
Остались считанные дни до мероприятия Apple, посвященного iPhone 14. Так, одно из главных изменений в линейке iPhone 2022 года – новый дизайн выреза под камеру на дисплее. Издание 9to5mac представило способ, с которым вы можете посмотреть, как он будет выглядеть вживую уже сейчас, не дожидаясь анонса и выхода смартфона.
Как “получить” челку iPhone 14 еще до его анонса

После использования практически одного и того же выреза с момента выхода iPhone X в 2017 году, ожидается, что Apple дебютирует в линейке iPhone 14 с новым вырезом в виде повернутой буквы i. Наряду с использованием программного обеспечения, позволяющего сделать вырез похожим на полоску, ожидается, что Apple также отобразит в новом вырезе индикаторы конфиденциальности.

Схема, про которую рассказало издание, абсолютно проста:

  • Откройте это изображение

  • Переверните iPhone

  • Подождите несколько секунд, пока индикатор Home не исчезнет

  • Наслаждайтесь

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