Как “получить” челку iPhone 14 еще до его анонса

После использования практически одного и того же выреза с момента выхода iPhone X в 2017 году, ожидается, что Apple дебютирует в линейке iPhone 14 с новым вырезом в виде повернутой буквы i. Наряду с использованием программного обеспечения, позволяющего сделать вырез похожим на полоску, ожидается, что Apple также отобразит в новом вырезе индикаторы конфиденциальности.

Схема, про которую рассказало издание, абсолютно проста: