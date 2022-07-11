Как понять, что SIM-карту пора заменить на новую

Если вам нужно будет поменять старую SIM-карту, то это можно будет сделать очень быстро. На самом деле любую симку нужно время от времени менять, поскольку срок её жизни всё же ограничен. Несмотря на то что прослужить она может несколько десятков лет, важно вовремя понять, когда стоит обращаться в салон мобильного оператора.

Вообще рекомендуется заменять SIM-карту на новую как минимум раз в пять лет. Правда, при этом если номер был привязан к банковскому счёту, то вам придётся после получения новой симки идти в банк, так как доступ к финансам у вас будет ограничен.

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что симка нуждается в замене.