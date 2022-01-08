Как понять, что у смартфона заканчивается срок службы

По словам эксперта, первый и самый главный признак того, что у смартфона закончился срок службы — это вздутие батареи. Из-за этого даже слегка приподнимается задняя крышка телефона. Таким устройством лучше не пользоваться: он может загореться. Его стоит отнести его в сервис или сразу заменить.

Также стоит обратить внимание на сильный нагрев смартфона даже в состоянии покоя. Такое может происходить от перегрузки процессора или неисправности батареи. Кроме того, на экрана умирающих гаджетов могут появляться полосы.

Ещё один признак того, что срок службы подходит к концу — частые перезагрузки, внезапные выключения и «зависания». Также может исчезнуть сенсорная чувствительности экрана.

Чтобы продлить срок службы устройства, стоит удалять лишние приложения, регулярно чистить память, купить прочный чехол, регулярно перезагружать гаджет и ставить его подзаряжаться при уровне зарядки батареи в 20%.