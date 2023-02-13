Как понять, что ваш смартфон заражён вирусами

«Бывает, что смартфон часто зависает, перезагружается, появляются проблемы с батареей и производительность резко снижается. Это может быть связано с использованием многочисленных приложений и потреблением контента, например, видео», — отметил Степанов.

Также на несанкционированный запуск вредоносных программ могут указывать горячая батарея или зависания. Особенно должна насторожить быстрая разрядка при минимальном использовании, а также сниженная производительность.

Ещё один сигнал — интернет-трафик стал заканчиваться быстрее обычного. Кроме того, смартфон может иногда активизироваться сам по себе. Могут и появляться сторонние баннеры в официальных приложениях.