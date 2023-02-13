Как понять, что ваш смартфон заражён вирусами

Как понять, что ваш смартфон заражён вирусамиИли программами для слежки
Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов рассказал, какие признаки могут указывать на действие вредоносных приложений на смартфоне.
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«Бывает, что смартфон часто зависает, перезагружается, появляются проблемы с батареей и производительность резко снижается. Это может быть связано с использованием многочисленных приложений и потреблением контента, например, видео», — отметил Степанов.
Также на несанкционированный запуск вредоносных программ могут указывать горячая батарея или зависания. Особенно должна насторожить быстрая разрядка при минимальном использовании, а также сниженная производительность.
Ещё один сигнал — интернет-трафик стал заканчиваться быстрее обычного. Кроме того, смартфон может иногда активизироваться сам по себе. Могут и появляться сторонние баннеры в официальных приложениях.