Как понять, шпионит ли за вами ваш смартфон

Как понять, шпионит ли за вами ваш смартфонДостаточно просто, но будьте осторожнее
Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал методы обнаружения слежки за человеком через его собственный смартфон. Об этом он рассказал агентству "Прайм".
Эксперт пояснил, что разработано множество приложений, которые могут передавать конфиденциальную информацию о владельце смартфона третьим лицам.
Существует несколько способов идентификации таких приложений. “К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается”, - сказал Закарян.
По словам специалиста, существует несколько методов проверки телефона на предмет мониторинга. Он посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, есть ли переадресация со смартфона. Помимо прочего необходимо понять, есть ли у вас шпионские программы. Это можно сделать с помощью специальных приложений для их поиска, подытожил эксперт.