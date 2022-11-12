Как понять, шпионит ли за вами ваш смартфон

Эксперт пояснил, что разработано множество приложений, которые могут передавать конфиденциальную информацию о владельце смартфона третьим лицам.

Существует несколько способов идентификации таких приложений. “К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается”, - сказал Закарян.

По словам специалиста, существует несколько методов проверки телефона на предмет мониторинга. Он посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, есть ли переадресация со смартфона. Помимо прочего необходимо понять, есть ли у вас шпионские программы. Это можно сделать с помощью специальных приложений для их поиска, подытожил эксперт.