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08:22, 12 февраля 2023
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Как понять, стёрлось ли на экране смартфона защитное покрытие

И можно ли это покрытие восстановить

Производители уже несколько лет подряд наносят на дисплеи смартфонов олеофобное покрытие. Но что оно собой представляет и как понять, не стёрлось ли оно с экрана.

Как понять, стёрлось ли на экране смартфона защитное покрытие

Фото: iXBT.com

Олеофобное покрытие имеет толщину 1 нанометр и защищает смартфон от воздействия сразу нескольких факторов. Оно не позволяет жиру, грязи, влаге оставаться на дисплее, делает скольжение пальца по экрану приятным и гладким, препятствует образованию на экране потёртостей и мелких царапин. В состав подобного покрытия входят силикон, алкилсилан, растворитель.

Чтобы проверить, есть ли на экране вашего смартфона защитное покрытие, нужно проделать следующее. Попробуйте нанести на дисплей капли и посмотрите, как они будут стекать: при наклоне это должно происходить быстро и капли не должны оставлять следов. Если покрытие качественное, то отпечатков пальцев на нём не должно оставаться вообще. То же самое касается следов от маркера на водной основе.

Как понять, стёрлось ли на экране смартфона защитное покрытие

iXBT.com

Со временем с любого телефона олеофобное покрытие стирается. В среднем срок этот составляет от двух месяцев до пары лет. Но можно продлить срок службы такого покрытия. Для этого соблюдайте несколько правил: прежде всего, не протирайте спиртом дисплей; носите устройство в отдельном кармане, где не будет ключей, монет и других мелких предметов; купите защитный чехол (идеальный вариант - чехол-книжка).

Есть способы восстановления защитного покрытия экрана. Однако они в большинстве случаев либо вообще не работают, либо обеспечивают результат лишь на короткий срок. Единственный действительно рабочий способ - это приобрести качественное покрытие и защитное стекло.

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