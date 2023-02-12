Как понять, стёрлось ли на экране смартфона защитное покрытие

Олеофобное покрытие имеет толщину 1 нанометр и защищает смартфон от воздействия сразу нескольких факторов. Оно не позволяет жиру, грязи, влаге оставаться на дисплее, делает скольжение пальца по экрану приятным и гладким, препятствует образованию на экране потёртостей и мелких царапин. В состав подобного покрытия входят силикон, алкилсилан, растворитель.

Чтобы проверить, есть ли на экране вашего смартфона защитное покрытие, нужно проделать следующее. Попробуйте нанести на дисплей капли и посмотрите, как они будут стекать: при наклоне это должно происходить быстро и капли не должны оставлять следов. Если покрытие качественное, то отпечатков пальцев на нём не должно оставаться вообще. То же самое касается следов от маркера на водной основе.