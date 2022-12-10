Как понять, выгорел ли дисплей у iPhone

Журналист заметил нечто странное на своём экране в полной темноте. Он сделал скриншот, чтобы убедиться, что дело не в картинке. По его словам, он пользуется своим iPhone 13 Pro Max с ноября 2021 года, то есть чуть больше года. В ремонте устройство не было и никаких экстремальных ситуаций не переживало. Однако в углах его OLED-экрана отпечатались ореолы элементов, которые постоянно отображаются на включённом дисплее, в том числе название оператора, прямоугольник иконки аккумулятора и др.

Чтобы проверить, нет ли у вас такой же беды с экраном, нужно скачать эту картинку. Её нужно открыть на смартфоне, когда вокруг будет мало света, а яркость экрана будет составлять 25%.