Как правильно использовать смартфон на пляже

Смирнов заявил, что владельцы смартфонов часто путают влагозащиту с водонепроницаемостью. Ни в коем случае нельзя купаться с устройствами и снимать ими под водой. Даже защита IP68 не гарантирует полной устойчивости к жидкости.

Помимо воды опасность для смартфона представляет песок. Он «стирает ваш дисплей, как наждачная бумага». Может поцарапаться и корпус устройства.

Чтобы защитить смартфон, можно купить вакуумный чехол. По сути, это прозрачная упаковка, которая не пропускает ни влагу, ни песок. А стоит такой чехол примерно 150 рублей.

Ещё Смирнов напомнил, что смартфоне нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами.