Как правильно использовать смартфон на пляже

Сегодня в 15:38
1 мин.
Как правильно использовать смартфон на пляжеИ какие опасности его там подстерегают
Один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов рассказал радио Sputnik, почему пользоваться смартфоном на пляже нужно аккуратнее, чем где-либо, и как защитить аппарат.
Смирнов заявил, что владельцы смартфонов часто путают влагозащиту с водонепроницаемостью. Ни в коем случае нельзя купаться с устройствами и снимать ими под водой. Даже защита IP68 не гарантирует полной устойчивости к жидкости.
Помимо воды опасность для смартфона представляет песок. Он «стирает ваш дисплей, как наждачная бумага». Может поцарапаться и корпус устройства.
Чтобы защитить смартфон, можно купить вакуумный чехол. По сути, это прозрачная упаковка, которая не пропускает ни влагу, ни песок. А стоит такой чехол примерно 150 рублей.
Ещё Смирнов напомнил, что смартфоне нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами.