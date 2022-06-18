Как правильно наклеить защитное стекло на телефон

Во-первых, смартфон следует надёжно закрепить, чтобы он не сдвигался во время наклейки. Можно использовать подручные средства. Это могут быть просто какие-то тяжёлые предметы с каждой из сторон. Далее нужно, держа стекло за края, аккуратно прикрепить его к верхней части экрана и проверить, что стекло повторяет все изгибы и устанавливается ровно. После этого следует взять салфетку и «ею проводить по стеклу сверху вниз мелкими "шагами"».

Во-вторых, не стоит покупать стекло, которое по размеру не подходит к экрану смартфона. Пытаться обрезать стекло самостоятельно почти бессмысленно. Кроме того, не нужно клеить сразу два стекла на смартфон — это не увеличит защиту.