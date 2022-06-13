Как правильно почистить экран смартфона

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Как правильно почистить экран смартфонаЧего не стоит делать
Недавнее исследование Университета Аризоны показало, что на вашем телефоне может быть больше микробов, чем на обычном сиденье унитаза. Это значит, что смартфон следует периодически очищать, особенно экран, с которым вы взаимодействуете больше всего. Издание XDA-Developer рассказало, как делать это правильно.
Если покупать средство для очистки экрана не хочется, можно сделать собственное. Для этого нужно приготовить раствор дистиллированной воды и белого уксуса в соотношении 50:50. Уксус можно заменить 70-% изопропиловым спиртом.
Для протирки следует использовать тряпку из микрофибры или специальные салфетки. Особо продвинутые пользователи могут приобрести ультрафиолетовые дезинфицирующие устройства.
А вот чего нельзя делать при очистке экрана:
- использовать средства для мытья окон или бытовые чистящие средства для стекол;
- агрессивные растворители, такие как ацетон;
- средство для мытья посуды;
- отбеливатель;
- различные порошки;
- погружать телефон в чистящую жидкость;
- слишком сильно нажимать на экран.