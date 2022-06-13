Как правильно почистить экран смартфона

Если покупать средство для очистки экрана не хочется, можно сделать собственное. Для этого нужно приготовить раствор дистиллированной воды и белого уксуса в соотношении 50:50. Уксус можно заменить 70-% изопропиловым спиртом.

Для протирки следует использовать тряпку из микрофибры или специальные салфетки. Особо продвинутые пользователи могут приобрести ультрафиолетовые дезинфицирующие устройства.

А вот чего нельзя делать при очистке экрана: