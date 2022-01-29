Как правильно защитить смартфон

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Как правильно защитить смартфонПеребарщивать тут тоже не нужно
Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня рассказал, сколько методов аутентификации достаточно, чтобы эффективно защитить смартфон.
По его словам, достаточно установить два слоя защиты: биометрия (палец или лицо), плюс на выбор — пин-код, пароль или графический код.
Как уточнил Анисеня, наиболее надёжен обычный пароль. «Он подходит даже для параноиков», — отметил специалист. Он порекомендовал ставить пароль минимум из восьми символов верхнего и нижнего регистра, с цифрами и спецсимволами.
На втором месте по надёжности стоят графический код и пин-код. «Главное — не используйте в качестве пароля дату рождения и не рисуйте знак Зорро», — посоветовал Анисеня. На третьем месте по безопасности — вход по биометрии.
Источник: 1prime