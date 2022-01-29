Как правильно защитить смартфон

По его словам, достаточно установить два слоя защиты: биометрия (палец или лицо), плюс на выбор — пин-код, пароль или графический код.

Как уточнил Анисеня, наиболее надёжен обычный пароль. «Он подходит даже для параноиков», — отметил специалист. Он порекомендовал ставить пароль минимум из восьми символов верхнего и нижнего регистра, с цифрами и спецсимволами.

На втором месте по надёжности стоят графический код и пин-код. «Главное — не используйте в качестве пароля дату рождения и не рисуйте знак Зорро», — посоветовал Анисеня. На третьем месте по безопасности — вход по биометрии.