Как предотвратить преждевременную смерть аккумулятора вашего смартфона

Во-первых, не стоит заряжать смартфон до 100%. Да, психологически вы можете чувствовать себя лучше, видя полный заряд батареи, но в конечном итоге вы заплатите за это. Некоторые модели Pixel и iPhone под управлением iOS 13 или более поздней версии уже имеют функции, которые автоматически ограничивают зарядку до 80% и увеличивают время, необходимое для достижения 100%.

Во-вторых, температура аккумулятора должна держаться в диапазоне от 0 до 35 градусов по Цельсию, когда телефон заряжается, выполняет задачи или просто лежит без дела. Поэтому, например, не стоит оставлять смартфон на солнце летом. Ещё не следует заряжать телефон в постели, где он будет накрыт одеялами и подушками. Лучшее место для зарядки аппарата — плоская твёрдая поверхность. Охлаждать устройство быстро тоже нельзя. Лучше всего — просто отключить перегретый смартфон.

«Золотое» же правило — никогда не позволять телефону разряжаться до 0%, а затем полностью заряжать его. Лучший диапазон для работы аккумулятора вашего смартфона — от 20% до 80%.