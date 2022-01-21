Как превратить Android-смартфон в портативную консоль Xbox

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Как превратить Android-смартфон в портативную консоль XboxНужен контроллер
Скорее всего, Microsoft не будет выпускать портативную консоль Xbox. Однако это не значит, что нет спроса на портативный гейминг. Microsoft активно продвигает облачные игры с помощью Xbox Game Pass, что позволяет запускать игры на смартфонах. Для этого выпустили RIG MG-X, мобильный контроллер от Nacon. Он работает практически с любым телефоном Android и имеет все кнопки, которые есть на стандартной панели Xbox One.
Контроллер даёт привычный способ управлять играми так, как вы управляли бы ими на Xbox. Смартфон подключается к нему через Bluetooth. В сам контроллер можно вставить устройство для удобства. Nacon утверждает, что модель должна работать с любым телефоном под управлением Android 6 и выше с экраном до 6,7 дюйма.
Время от времени нужно заряжать контроллер через USB-C. Nacon обещает около 20 часов автономной работы.
Источник: The Verge