Как превратить Android-смартфон в портативную консоль Xbox

Контроллер даёт привычный способ управлять играми так, как вы управляли бы ими на Xbox. Смартфон подключается к нему через Bluetooth. В сам контроллер можно вставить устройство для удобства. Nacon утверждает, что модель должна работать с любым телефоном под управлением Android 6 и выше с экраном до 6,7 дюйма.

Время от времени нужно заряжать контроллер через USB-C. Nacon обещает около 20 часов автономной работы.