Как «превратить» любой смартфон в «прозрачный» Nothing Phone 1

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Как «превратить» любой смартфон в «прозрачный» Nothing Phone 1Тонкий троллинг от дизайнеров
Компания-производитель аксессуаров для смартфонов Dbrand выпустила специальные чехлы, которые могут «превратить» любой аппарат в Nothing Phone 1. Этот телефон презентовали на днях, и он отличается от других своим дизайном — прозрачной крышкой.
Dbrand показала коллекцию скинов и чехлов, которые отражают геометрический бело-серый стиль видимых внутренних частей Nothing Phone 1. Аксессуары подходят для iPhone, Pixel и других смартфонов.
Отмечается, что в Dbrand убеждены: Nothing Phone 1 не станет очень популярным. Этот бренд «непроверен» и «разрекламирован», людям интересен в основном его внешний вид.
Чехлы Something доступны в ограниченном количестве для iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro и Samsung S22 Ultra. Также планируется выпустить версию для Nintendo Switch, а ещё чехлы будут делаться под другие модели смартфонов по запросу.