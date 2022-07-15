Как «превратить» любой смартфон в «прозрачный» Nothing Phone 1

Отмечается, что в Dbrand убеждены: Nothing Phone 1 не станет очень популярным. Этот бренд «непроверен» и «разрекламирован», людям интересен в основном его внешний вид.

Чехлы Something доступны в ограниченном количестве для iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro и Samsung S22 Ultra. Также планируется выпустить версию для Nintendo Switch, а ещё чехлы будут делаться под другие модели смартфонов по запросу.