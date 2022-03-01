Как превратить селфи-камеру в индикатор батареи на смартфоне Google Pixel 6

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Как превратить селфи-камеру в индикатор батареи на смартфоне Google Pixel 6С помощью приложения
Приложение Energy Ring стало поддерживать Google Pixel 6. Это значит, что можно превратить селфи-камеру смартфона в индикатор батареи.
Выглядит это довольно симпатично. Кольцо индикатора батареи охватывает фронтальную камеру и показывает процент оставшегося заряда в режиме реального времени. Оно легко настраивается, позволяя использовать цветовые коды для определённых процентов. Есть даже несколько анимаций, которые можно выбрать. Они будут воспроизводиться, пока телефон заряжается.
Само приложение бесплатное. Google Pixel 6 — не единственное устройство, которое есть в списке поддерживаемых. Недавно пользователи Google Pixel 6 и 6 Pro заметили проблемы с Wi-Fi. Это не единственная проблема с данными телефонами в последнее время. Пользователи жаловались уже на множество багов.
Источник: Gizmochina