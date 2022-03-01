Как превратить селфи-камеру в индикатор батареи на смартфоне Google Pixel 6

Выглядит это довольно симпатично. Кольцо индикатора батареи охватывает фронтальную камеру и показывает процент оставшегося заряда в режиме реального времени. Оно легко настраивается, позволяя использовать цветовые коды для определённых процентов. Есть даже несколько анимаций, которые можно выбрать. Они будут воспроизводиться, пока телефон заряжается.