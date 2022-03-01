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Как превратить селфи-камеру в индикатор батареи на смартфоне Google Pixel 6

С помощью приложения
Приложение Energy Ring стало поддерживать Google Pixel 6. Это значит, что можно превратить селфи-камеру смартфона в индикатор батареи.
Как превратить селфи-камеру в индикатор батареи на смартфоне Google Pixel 6

Выглядит это довольно симпатично. Кольцо индикатора батареи охватывает фронтальную камеру и показывает процент оставшегося заряда в режиме реального времени. Оно легко настраивается, позволяя использовать цветовые коды для определённых процентов. Есть даже несколько анимаций, которые можно выбрать. Они будут воспроизводиться, пока телефон заряжается.

Как превратить селфи-камеру в индикатор батареи на смартфоне Google Pixel 6

Само приложение бесплатное. Google Pixel 6 — не единственное устройство, которое есть в списке поддерживаемых. Недавно пользователи Google Pixel 6 и 6 Pro заметили проблемы с Wi-Fi. Это не единственная проблема с данными телефонами в последнее время. Пользователи жаловались уже на множество багов.

Источник: Gizmochina
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