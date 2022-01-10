Как «превратить» смартфон в iPhone 14

Он «превратил» свой текущий айфон в ещё не вышедший. Для этого он использовал простой трюк. Мужчина сделал скриншот, отредактировал обои смартфона так, чтобы нарисовать на них вырез под селфи-камеру, установил их, а затем просто перевернул устройство. В качестве бонуса Гроссман поделился обоями, чтобы другие могли попробовать их сами.