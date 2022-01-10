Как «превратить» смартфон в iPhone 14

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Как «превратить» смартфон в iPhone 14Простой трюк
Ходят слухи, что в iPhone 14 не будет нелюбимой многими «чёлки» — её заменит овальный вырез в экране. Пользователь Twitter Джефф Гроссман (Jeff Grossman) показал, как мог бы выглядеть такой смартфон Apple.
Он «превратил» свой текущий айфон в ещё не вышедший. Для этого он использовал простой трюк. Мужчина сделал скриншот, отредактировал обои смартфона так, чтобы нарисовать на них вырез под селфи-камеру, установил их, а затем просто перевернул устройство. В качестве бонуса Гроссман поделился обоями, чтобы другие могли попробовать их сами.
Журналисты отметили, что овальный вырез выглядит лучше, чем «чёлка». Кажется, многие хотели бы, чтобы Apple использовала именно такое дизайнерское решение. Но пока нельзя говорить ни о чём с уверенностью.
Источник: Phonearena