Как продать старый смартфон с максимальной выгодой

Эксперт сообщил очевидное: перед тем, как выставлять смартфон на продажу, нужно придать ему товарный вид. Следует удалить из его памяти свои личные данные, а также протереть сам аппарат. Подойдёт спиртосодержащая салфетка. Можно сбросить телефон к заводским настройкам, тогда устройство может начать работать быстрее.

«Также я бы порекомендовал поставить защитное стекло. Так создается ощущение, что вы обращались с аппаратом бережно. Даже если на экране есть маленькие царапины, стекло их скроет», — сказал Мокеев.

Кроме того, повысить стоимость смартфона помогут дополнительные аксессуары и чек, сохранившийся после его покупки. Следует вообще собрать весь комплект от устройства, который есть: коробка, зарядка, возможно, наушники. «Это прибавит минимум 1000 рублей к стоимости», — уверен Мокеев.

«Если нужно продать относительно быстро, ставьте цену ниже среднего по рынку, если не сильно торопитесь — выше среднего. iPhone — ходовой товар на вторичном рынке, они очень легко продаются, и на рынке есть чёткие ориентиры по ценам. С Android всё сложнее — с порядком цен, особенно не флагманов, на рынке полный бардак, люди ставят цену, какую захотят. В то же время с iPhone первые сто звонков могут быть от перекупщиков, которые будут находить всевозможные дефекты и максимально торговаться», — добавил специалист.